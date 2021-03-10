«Автоураган»: туркестанские полицейские выявили автомашины с миллионными штрафами

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В автопарке Департамента полиции Туркестанской области появились новые передвижные автоматизированные мобильные комплексы «Автоурган», которые помогают сотрудникам административной полиции выявлять водителей, не оплативших административные штрафы и иные оплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Если раньше для установления должников патрульным полицейским приходилось останавливать каждую автомашину, то теперь, благодаря «Автоурагану», все происходит оперативно. По специальной базе данных выявляются номера автомашин водителей, не оплативших задолженности, о чем сообщается сотрудникам полиции.

К примеру, с помощью «Автоурагана» полицейские выявили на дорогах г. Туркестан несколько водителей, превысивших скоростной режим и уклоняющихся от оплаты штрафов. Только за сутки стражи порядка остановили две автомашины с «российскими номерами». Они нарушили скоростной режим, которые зафиксировали камеры «Сергек». На данных автомашинах имелись административные штрафы на миллион тенге. Сотрудники полиции доставили «российские автомобили», водители которых не оплатили штрафы, на штрафстоянку.

Как отметил командир взвода роты патрульной полиции МПС УП г. Туркестан майор полиции Данияр Туймебаев: «Жителям города Туркестан необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и своевременно оплачивать задолженности по штрафам».