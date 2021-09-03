Автоугонщика задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением об угоне автомобиля обратился один из местных жителей. Со слов потерпевшего, на трассе «Западная Европа – Западный Китай» неизвестные лица похитили его автомобиль ВАЗ, стоявший возле яблоневого сада. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 150 000 тенге. Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и приступили к розыску подозреваемых. С целью раскрытия хищения транспортного средства стражи порядка выехали на место преступления и провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции в течение 4-5 часов задержали автоугонщика по месту жительства. Им оказался житель Тюлькубасского района.

Как выяснилось, молодой человек угнал автомобиль с целью «легкой наживы» и для собственных нужд. Похищенный ВАЗ вернули законному владельцу. По факту следствием проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

