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Автоугонщика задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением об угоне автомобиля обратился один из местных жителей. Со слов потерпевшего, на трассе «Западная Европа – Западный Китай» неизвестные лица похитили его автомобиль ВАЗ, стоявший возле яблоневого сада. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 150 000 тенге. Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и приступили к розыску подозреваемых. С целью раскрытия хищения транспортного средства стражи порядка выехали на место преступления и провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции в течение 4-5 часов задержали автоугонщика по месту жительства. Им оказался житель Тюлькубасского района.
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