Автоугонщика задержали полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Ордабасинского РОП поступило заявление от жителя города Шымкента об угоне автотранспортного средства. Со слов потерпевшего, ночью у него похитили припаркованный возле ресторана автомобиль «Опель-вектра». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»

Получив сообщение, полицейские сразу же выехали на место происшествия и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям с целью задержания злоумышленников. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и проверили направления возможного появления автоугонщиков. В результате слаженных и профессиональных действий полицейские Ордабасинского РОП задержали подозреваемого в городе Шымкенте.

Угонщик по семейным обстоятельствам приехал из Шымкента в район. Выйдя из такси перед рестораном, он увидел оставленный без присмотра автомобиль и, воспользовавшись отсутствием людей, угнал транспортное средство, чтобы добраться до места назначения. Но доехать все-таки не смог, в автомашине закончилось горючее и он оставил ее на полпути.

Полицейские Туркестанской области призывают жителей не оставлять без присмотра имущество. Необходимо оснастить сигнализацией либо оставлять автомашины на охраняемых автостоянках.