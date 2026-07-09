Автотуризм в Казахстане: самые загруженные направления праздничных выходных

Как сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», статистика не показывает количество уникальных туристов, но хорошо отражает главное — какие направления стали самыми популярными в дни отдыха.



Лидером по транспортному потоку стал участок Шымкент — Кызылорда. За три дня здесь зафиксировано 442 056 проездов. Южное направление традиционно остается одним из самых оживленных: летом здесь активно передвигаются как между городами, так и в сторону мест отдыха, дач, родственников и туристических маршрутов.



На втором месте — направление Астана — Щучинск. По нему совершено 386 164 проезда. Эти цифры подтверждают, что Бурабайская курортная зона остается одним из главных маршрутов выходного дня для жителей столицы.



В тройку лидеров вошел и участок Тараз — Кайнар — 324 863 проезда. Высокий поток также отмечен на направлениях Шымкент — Тараз — 303 800 проездов и Шымкент — граница Узбекистана — 269 750 проездов.



Активно двигались казахстанцы и в сторону популярных мест отдыха близ Алматы. На участке Алматы — Конаев зафиксировано 306 966 проездов. Также значительный поток пришелся на маршруты Алматы — Хоргос — 197 499 проездов и Конаев — Талдыкорган — 194 119 проездов.



Не остались без внимания и восточные направления. По маршруту Павлодар — Семей — Калбатау за три дня совершено 198 930 проездов. Кроме того, высокий трафик наблюдался на участках Астана — Темиртау — 227 477 проездов и Астана — Павлодар — 217 888 проездов.



В целом праздничные выходные показали три главных маршрута отдыха: юг страны, Бурабайское направление и алматинский выезд в сторону Конаева, Талдыкоргана и Хоргоса.



На южный и юго-западный коридор пришлось более 1,5 млн проездов, или около 40% от общего объема. Направления, связанные с Астаной и северными регионами, собрали почти 957 тыс. проездов, а алматинское направление — более 735 тыс. проездов.



Такая динамика показывает, что автомобильные дороги остаются одним из главных инструментов внутреннего туризма. Казахстанцы все чаще выбирают личный транспорт для коротких путешествий, поездок на природу, отдыха у воды и посещения курортных зон.



АО «НК «ҚазАвтоЖол» напоминает водителям: перед дальней поездкой важно заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и не забывать о перерывах в пути.

Ранее сообщалось о том, что платными станут с 10 июля три участка казахстанских трасс.