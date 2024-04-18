Автотепловые пункты установят на 33 объектах образования в Караганде

В Караганде итоги прохождения отопительного сезона обсудили на совместном заседании постоянных комиссий гормаслихата. Также был сформирован план мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону на 2024 - 2025 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

О завершении отопительного сезона доложились местные власти Караганды. Как показывает анализ, отопительный сезон проходит стабильно, без сбоев и крупных аварий. Все 6 котельных работают в штатном режиме. С начала отопительного сезона от жителей района имени Алихана Бокейхана поступило 137 обращений по вопросам некачественного теплоснабжения. По району имени Казыбек би с начала отопительного сезона было выявлено 305 проблемных домов. Из них 55 домов не получили акт 100-процентной готовности.

- По всем обращениям совершались выезды, проводились замеры теплоснабжения и темпиратура в квартирах. Что соотвествует саниартным нормам. Также при обследовании выявляются нарушения по внутриквартирной системе отопления. Имеются факты засорения, проекты внутриквартирной системы идут с нарушениями, - сообщил заместитель акима района имени А. Бокейхана Алибек Дюсембеков.

Что касется планов по подготовке к новому отопительному сезону на 2024-2025, властями города сформирован план мероприятий с учетом прохождения текущего отопительного сезона. Представители акимата планируют проводить сходы с жителями для улучшения теплоснабжения. На 33 объектах образования города Караганды будут установлены автоматизированные тепловые пункты. В этом году проведут текущий ремонт систем отопления 9 объектов образования.

Также депутаты заслушали доклады представителей монопольных предприятий. После отчетов у народных избраников назрело немало проблемных вопросов.

Есть объекты, которые были построены еще в советские времена. Мы на сегодня не обеспечили их теплом. То есть, они идут всегда в списке. Но мы не обеспечиваем их теплом, мы доводим другие. Вот пример, ЖК «аль-Фараби» без правоустанавливающих документов имеет теплоснабжение и водоснабжение, - сказал депутат Карагандинского городского маслихата Бейбут Жумабеков.

По словам специалистов, нужна большая реконструкция сетей для решения проблем.

- То есть, не только этот показатеь. Есть сети, есть пропускная способность сетей. В каком-то районе это не возможно только из- за того, что там не пропускают сети. Для этого нужна очень большая реконструкция, расшивка этих сетей, - сообщил заместитель главного инженера ТОО «Теплотранзит Караганда» Нурлан Рахимбеков.

Депутаты также не оставили без внимания вопрос теплонабжения в районе Кирзавода. Там нет центрального отопления. Местные власти установили временную котельную. Депутат Бейбут Жумабеков предложил альтернативу, газовое отополение.

Буквально недавно совместно с акиматом завершили обход одного двухэтажного дома на улице Липецкая, который не имела центрального теплоснабжения, дом электричеством отапливался. То есть, на сегодня туда проведен газ. Люди пользуется газовым отоплением, - сообщил Бейбут Жумабеков.

По итогам заседания постоянных комиссий председатель Караганадинского городского маслихата поручил обратить внимание на решение вопросов бесперебойной работы на ТЭЦ 1-2. Также произвести выезд по вопросам третьего тепловывода. Кроме этого, держать на контроле вопрос дополнительного финансирования для ускорения газификации. Все вопросы и рекомендации, озвученные на совместном заседании, будут направлены в уполномоченые органы для принятия мер.