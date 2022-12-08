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Автостанции для водителей общественного транспорта появятся в Алматы

8 Декабря 2022, 19:23
Автостанции для водителей общественного транспорта появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2023 году создадут первые 10 автостанций для водителей общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году мы впервые построим 10 автостанций для водителей общественного автотранспорта. Они не будут полными автостанциями, но, по крайней мере, условия для водителей создадим, где будут уборные комнаты, где можно будет попить кофе, чай. Проекты готовятся, деньги в этом году в местном бюджете мы предусмотрели. Если маслихат поддержит, то в 2023 году для водителей создадим первые 10 мест отдыха», - сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

Он также добавил, что планируется открывать по 10 аналогичных автостанций ежегодно, чтобы в перспективе охватить ими весь город.


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