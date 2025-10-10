Авторизация на портале электронного правительства стала двухэтапной

Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал «Открытое правительство»).

— Новая система авторизации направлена на повышение уровня информационной безопасности и защиту данных пользователей при работе с государственными онлайн-сервисами. Второй этап авторизации защищает граждан в случае утери доступа к ЭЦП ключу, а также при несанкционированном доступе к порталу eGov.kz третьими лицами с использованием ключа пользователя. Для этого необходимо подтверждение личности пользователя через номер мобильного телефона, привязанный к учетной записи портала eGov.kz, — отмечает в сообщении, распространенным АО «НИТ».

Чтобы корректно получать SMS-коды, пользователю необходимо убедиться, что его номер телефона привязан к учетной записи на портале eGov.kz. Если номер не привязан к учетной записи, пользователь не сможет получать сообщения от 1414. Ознакомиться с инструкцией привязки номера мобильного телефона к учетной записи портала eGov.kz можно здесь.

В качестве альтернативы пользователь может авторизоваться на портале eGov.kz, используя для этого мобильное приложение eGov Mobile. Для этого необходимо отсканировать со страницы авторизации портала eGov.kz специальный QR-код через мобильное приложение eGov Mobile.

— Если пользователь находится за пределами Республики Казахстан, SMS-сообщения от 1414 поступят только при условии включенного международного роуминга. Поэтому перед использованием государственных услуг портала eGov.kzза рубежом важно убедиться, что услуга роуминга активна, — подчеркивают в АО «НИТ».

И напроминают: передача ключей электронной цифровой подписи третьим лицам недопустима, поскольку ЭЦП является персональным средством идентификации и приравнивается к собственноручной подписи.

За передачу ЭЦП другим лицам предусмотрена административная ответственность.

Во избежание нарушений при работе с ЭЦП документы от имени юридического лица могут подписывать только руководитель или лица, официально уполномоченные организацией. Каждый использует свою ЭЦП, а доверенность лишь подтверждает, что человек имеет право подписывать документы от юридического лица. Если информационная система, где происходит подписание, требует дополнительных полномочий, необходимо уточнить порядок действий у владельца системы.

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут официально уполномочить другое лицо на подписание документов от их имени. При этом каждый использует свою ЭЦП, выданную на его имя.

В случае выявления нарушений физические и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности, говорится в сообщении. В зависимости от категории нарушителя предусмотрены следующие размеры административных штрафов:

физические лица — 50 МРП (196 600 тенге);

должностные лица, субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации — 100 МРП (393 200 тенге);

субъекты среднего бизнеса — 150 МРП (589 800 тенге);

субъекты крупного бизнеса — 200 МРП (786 400 тенге).

Изменение в порядке авторизации введено согласно требованиям пункта 47 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», где предусмотрено обязательное использование многофакторной аутентификации. Обновленный порядок авторизации касается и физических, и юридических лиц.

