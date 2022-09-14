НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Эти гуманитарные идеи всегда защищаются традиционными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимопомощь, открытость и справедливость, равноправие - это как раз столпы новой системы безопасности, именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества.

«В этом отношении хотелось бы также отметить и важность обращения его святейшества Папы Римского Франциска и Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба для взаимного уважения и сосуществования в мире. Глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



