Авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня - Касым-Жомарт Токаев
«В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Эти гуманитарные идеи всегда защищаются традиционными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимопомощь, открытость и справедливость, равноправие - это как раз столпы новой системы безопасности, именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества.
«В этом отношении хотелось бы также отметить и важность обращения его святейшества Папы Римского Франциска и Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба для взаимного уважения и сосуществования в мире. Глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.