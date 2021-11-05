Автора уникального рекорда нашли мертвым в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы умер 20-летний выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Акназар Кажымурат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что заявление по факту исчезновения молодого человека в Управление полиции Медеуского района поступило накануне.

«В рамках розыскного дела была создана поисковая группа. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории Бостандыкского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отметим, в 2018 году молодой человек, будучи выпускником Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Алматы, получил грант в Гарвардский университет. В 2018 году он набрал максимальные баллы по международным экзаменам ACT и SAT Subject Tests - 36 из 36 и 2400 из 2400. Это было уникальным случаем.

Экзамен ACT (American College Testing) сдается большинством школьников США для поступления в высшие учебные заведения этой страны.

В самом образовательном учреждении тогда заявили, что Акназар обладает редким талантом практически ко всем видам наук.