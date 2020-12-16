Автора соцпроекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автора социального проекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат», передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссялкой на пресс-службу МНЭ РК.

«В преддверии Дня Независимости страны в Миннацэкономики состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами, присвоенными Указом Президента. За заслуги и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами медаль «Шапағат» получил основатель социального проекта и директор автошколы «Тең жол» Салимхан Сабитов», - сообщили в ведомстве.

Проект Салимхана Сабитова помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата обучиться на автомобильных курсах на транспорте с ручным управлением и получить водительские удостоверения.

Министр нацэкономики Руслан Даленов подчеркнул, что Салимхан — первый в Казахстане, кто подал идею открыть автошколу для людей с ограниченными возможностями, которая получила поддержку в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

«За этот короткий срок деятельности автошколы выпустились 23 курсанта, 6 из которых люди с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата. Двое из них купили автомобиль и ездят по городу уверенно», - говорит Салимхан.