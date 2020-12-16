Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Автора соцпроекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат»

Автор:  
Серик Сабеков
16 Декабря 2020, 10:52
Автора соцпроекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автора социального проекта для людей с ограниченными возможностями наградили медалью «Шапағат», передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссялкой на пресс-службу МНЭ РК.

«В преддверии Дня Независимости страны в Миннацэкономики состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами, присвоенными Указом Президента. За заслуги и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами медаль «Шапағат» получил основатель социального проекта и директор автошколы «Тең жол» Салимхан Сабитов», - сообщили в ведомстве.

Проект Салимхана Сабитова помогает людям с нарушением опорно-двигательного аппарата обучиться на автомобильных курсах на транспорте с ручным управлением и получить водительские удостоверения.

Министр нацэкономики Руслан Даленов подчеркнул, что Салимхан — первый в Казахстане, кто подал идею открыть автошколу для людей с ограниченными возможностями, которая получила поддержку в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

«За этот короткий срок деятельности автошколы выпустились 23 курсанта, 6 из которых люди с ограниченными возможностями с поражением опорно-двигательного аппарата. Двое из них купили автомобиль и ездят по городу уверенно», - говорит Салимхан.


День Независимости   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами