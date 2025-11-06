Автор нового мурала в Караганде вдохновился экологией и людьми города

Фасад здания на проспекте Строителей, 11/1 теперь украшает яркий мурал с изображением голубого неба, белых облаков и молодых людей, поливающих сочную зелень на фоне карагандинских достопримечательностей. Проект создан в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» по заказу молодежного ресурсного центра.

Автором работы стала художница Бота Жомарт. Эскиз она разрабатывала около двух с половиной месяцев — нужно было передать атмосферу летнего города и труд «жасылелевцев», которые озеленяют Караганду.

Из-за больших масштабов перенос рисунка на стену оказался непростым: проектор требовался мощный, но подходящего не нашлось. Художнице пришлось вручную разметить стену, чтобы сохранить пропорции. Сложнее всего дались портреты — лица были размером с окно.

Помешала и погода: краску можно наносить только при плюсовой температуре, поэтому рабочий день приходилось сокращать. Несмотря на трудности, мурал был завершен за 12 дней.

— Самым непростым испытанием стал ветер, — вспоминает художница. — Люльку раскачивало, приходилось держаться за выступы стены и продолжать рисовать.

По словам Боты Жомарт, вдохновляют ее простые жители города. Пока шла работа, прохожие благодарили художницу, радовались обновленному фасаду, приносили угощения. Именно эти теплые моменты, признается она, и дают силы продолжать создавать муралы для любимой Караганды.

