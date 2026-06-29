Автопроизводитель Ford вернул на работу ветеранов-инженеров для исправления ошибок ИИ

Компании Ford пришлось вернуть на работу бывших опытных инженеров, чтобы исправить ошибки, допущенные искусственным интеллектом и роботами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на издание The Verge.

Американский автогигант Ford впервые за 16 лет возглавил рейтинг начального качества JD Power среди массовых автопроизводителей. По случаю этого достижения компания открыто рассказала о вызовах последних лет, связанных с чрезмерной ставкой на искусственный интеллект и автоматизацию производства.

Как сообщает The Verge, Ford пришлось нанимать обратно бывших опытных инженеров, чтобы исправить ошибки, допущенные автоматизированными системами и роботами.

По словам вице-президента по аппаратному обеспечению автомобилей Чарльза Пуна, компания ошибочно полагала, что внедрение ИИ и корректировка требований к дизайну автоматически обеспечат высокое качество продукции.

— Мы ошибочно думали, что простое введение искусственного интеллекта и корректировка имеющихся требований к дизайну позволит производить высококачественный продукт, — заявил Чарльз Пун.

Руководство Ford признало, что недооценило ценность институциональных знаний ветеранов, накопленных за годы работы над несколькими поколениями автомобилей. Многие опытные специалисты ушли до того, как их экспертизу полностью передали в автоматизированные системы.

В результате компания наняла, повысила или вернула более 350 опытных инженеров. Они занимаются не только исправлением ошибок, но и обучением молодых специалистов, а также улучшением качества данных для обучения моделей ИИ.

Ford также пересмотрел подход к обеспечению качества. Ранее компания придерживалась стратегии «найти и исправить», когда дефекты выявлялись уже после их появления. Теперь акцент делается на предотвращении проблем на ранних этапах.

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