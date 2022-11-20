Автопробег прошел ко дню выборов в Конаеве

20 Ноября 2022, 15:51

20 Ноября 2022, 15:51

Автопробег прошел ко дню выборов в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В областном центре Алматинской области прошел автопробег ко дню выборов. Инициатором акции стал предприниматель Мурат Сергибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня настоящий праздник для казахстанцев. Проведением автопробега мы хотим подарить хорошее настроение жителям. Всем желаем мирного неба и всех благ», - сказал Мурат Сергибаев.

По данным акимата Алматинской области все автомобили из ретросалона. Всего в параде участвуют 10 машин, которые проехали по всем избирательным участкам города. Люди с удовольствием делают фотографии на фоне ретроавтомобилей.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК.

Кадр из видео