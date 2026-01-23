Автопарк станции скорой помощи Семея пополнился новыми автомобилями
До сентября текущего года медицинские организации области Абай будут обеспечены 100 новыми санитарными автомобилями, передает Kazinform.
Аким области Берик Уали в торжественной обстановке вручил ключи от первой партии техники — 10 санитарных автомобилей — сотрудникам областной станции скорой медицинской помощи города Семей.
В настоящее время учреждение полностью обеспечено санитарным транспортом, однако уровень износа автопарка превышает 90 процентов. В целях решения данной проблемы в прошлом году в рамках проекта «Приобретение санитарных автомобилей для медицинских организаций области Абай» совместно с АО «Фонд развития промышленности» за счет средств областного бюджета посредством лизингового финансирования были закуплены 100 санитарных автомобилей марок Hyundai, JAC и «Газель». Из них 67 автомобилей будут переданы областной станции скорой медицинской помощи, 33 — медицинским организациям районов. Вся техника оснащена GPS-навигацией и необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи населению.
Выступая на торжественной церемонии, глава региона отметил, что развитие сферы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для области. По его словам, новые санитарные автомобили позволят повысить качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи.
— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая подчеркнул, что средства, направляемые государством на образование и здравоохранение, в первую очередь ориентированы на повышение качества жизни граждан и соответствуют стратегии построения Справедливого Казахстана. Переданные сегодня санитарные автомобили являются частью системной работы в этом направлении. Последний раз новая техника для службы скорой помощи приобреталась в 2020 году, то есть более пяти с половиной лет назад. Сегодняшнее событие имеет особое значение для системы здравоохранения области Абай, — отметил аким области.
На областной станции скорой медицинской помощи трудятся 872 человека. Учреждение ежедневно обслуживает более 620 тысяч жителей региона и ежегодно выезжает более чем на 250 тысяч вызовов.
В регионе ведется системная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. В прошлом году было построено более 60 объектов первичной медико-санитарной помощи.
В селе Маканшы открыта врачебная амбулатория с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией. Завершено строительство дополнительного корпуса 10-коечного реанимационного отделения многопрофильной центральной районной больницы Аягозского района. Начато строительство дополнительных зданий для размещения магнитно-резонансного томографа в данной больнице, а также центра чрескожных коронарных вмешательств на базе многопрофильной центральной районной больницы Урджарского района.
При поддержке Правительства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство областной многопрофильной больницы на 300 мест и областной многопрофильной детской больницы на 200 мест. В 2025 году на модернизацию материально-технической базы сферы здравоохранения области было выделено более 6,5 миллиарда тенге.