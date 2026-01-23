Автопарк станции скорой помощи Семея пополнился новыми автомобилями

Аким области Берик Уали в торжественной обстановке вручил ключи от первой партии техники — 10 санитарных автомобилей — сотрудникам областной станции скорой медицинской помощи города Семей.

Фото: акимат области Абай

В настоящее время учреждение полностью обеспечено санитарным транспортом, однако уровень износа автопарка превышает 90 процентов. В целях решения данной проблемы в прошлом году в рамках проекта «Приобретение санитарных автомобилей для медицинских организаций области Абай» совместно с АО «Фонд развития промышленности» за счет средств областного бюджета посредством лизингового финансирования были закуплены 100 санитарных автомобилей марок Hyundai, JAC и «Газель». Из них 67 автомобилей будут переданы областной станции скорой медицинской помощи, 33 — медицинским организациям районов. Вся техника оснащена GPS-навигацией и необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи населению.

Фото: акимат области Абай

Выступая на торжественной церемонии, глава региона отметил, что развитие сферы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для области. По его словам, новые санитарные автомобили позволят повысить качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая подчеркнул, что средства, направляемые государством на образование и здравоохранение, в первую очередь ориентированы на повышение качества жизни граждан и соответствуют стратегии построения Справедливого Казахстана. Переданные сегодня санитарные автомобили являются частью системной работы в этом направлении. Последний раз новая техника для службы скорой помощи приобреталась в 2020 году, то есть более пяти с половиной лет назад. Сегодняшнее событие имеет особое значение для системы здравоохранения области Абай, — отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

На областной станции скорой медицинской помощи трудятся 872 человека. Учреждение ежедневно обслуживает более 620 тысяч жителей региона и ежегодно выезжает более чем на 250 тысяч вызовов.

В регионе ведется системная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. В прошлом году было построено более 60 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Фото: акимат области Абай

В селе Маканшы открыта врачебная амбулатория с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией. Завершено строительство дополнительного корпуса 10-коечного реанимационного отделения многопрофильной центральной районной больницы Аягозского района. Начато строительство дополнительных зданий для размещения магнитно-резонансного томографа в данной больнице, а также центра чрескожных коронарных вмешательств на базе многопрофильной центральной районной больницы Урджарского района.

При поддержке Правительства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство областной многопрофильной больницы на 300 мест и областной многопрофильной детской больницы на 200 мест. В 2025 году на модернизацию материально-технической базы сферы здравоохранения области было выделено более 6,5 миллиарда тенге.