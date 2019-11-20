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вчера 14:35
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Автопарк «скорой помощи» Туркестанской области пополнился 16 новыми автомобилями
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области автопарк службы скорой медицинской помощи пополнился 16 новыми автомобилями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Ключи от новых специализированных автомобилей вручил заместитель акима области Жолдымурат Аманбаев.
По его словам, государство делает все необходимое для укрепления материально-технической базы системы здравоохранения, в том числе для развития скорой медицинской помощи.
Отмечается, все машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, аспираторами и другим необходимым оборудованием. После завершения церемонии, новые автомашины марки «ГАЗЕЛЬ – NEХT» направились в районные отделения областной станции скорой медицинской помощи. В планах - приобрести еще 26 подобных автомашин для службы скорой помощи.
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