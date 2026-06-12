Автономные медицинские ИИ-системы для военных внедрили в Китае

В Китае ввели в эксплуатацию два медицинских комплекса на базе искусственного интеллекта, способных работать полностью в офлайн-режиме. Новые системы призваны решить проблему нехватки специалистов по лучевой диагностике в отдаленных военных гарнизонах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на China News .

Комплексы разработаны специалистами госпиталя Синьцяо при Военно-медицинском университете совместно с факультетом биомедицинской инженерии и медицинской визуализации. Нейросеть обучена на массиве из 400 тысяч УЗИ-снимков и рентгенограмм и способна точно распознавать патологии как при плановом осмотре, так и в боевых условиях.

Весь процесс обследования проходит без участия рентгенолаборанта или врача-радиолога. Системы позволяют эффективно проводить сортировку больных, прогнозировать риски, а также осуществлять первичную диагностику и определять схему лечения. Новые разработки уже внедрены более чем в 20 медицинских подразделениях, где с их помощью разобрали свыше 10 тысяч клинических случаев.

— Системы не зависят от интернета и представляют собой полностью автономные версии, поэтому врачи не ограничены пространством, — отмечает Сюй Яли, специалист отделения ультразвуковой диагностики госпиталя Синьцяо.

Медицинские роты низового звена обычно оснащены базовыми аппаратами для лучевой диагностики, однако там не хватает профильных кадров. Ситуация, когда снимок сделать могут, а прочитать его и поставить диагноз некому, долгое время оставалась одной из острых проблем военной медицины КНР. Теперь ее решает искусственный интеллект.

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