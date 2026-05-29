ИИ-проекты для образования и медицины развивают в Казахстане

В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева разрабатывают систему SignBridge AI, которая будет автоматически переводить медиаматериалы на казахском языке на язык жестов. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, сегодня казахстанские вузы не ограничиваются обучением в сфере искусственного интеллекта, а переходят к созданию собственных цифровых решений для различных отраслей.

— Евразийский национальный университет внедряет систему SignBridge AI, которая автоматически переводит медиаматериалы на казахском языке на язык жестов. Этот проект уже используется на телеканале Jibek Joly, — отметила Динара Щеглова.

Как подчеркнула вице-министр, проекты на базе искусственного интеллекта, разработанные отечественными университетами, уже находят применение в образовании, медицине, промышленности, туризме, финансовом секторе и сфере цифровой безопасности.

Так, Astana IT University создал систему EnergyDronesAI, позволяющую выявлять неисправности солнечных панелей с помощью дронов. В свою очередь, Восточно-Казахстанский технический университет разработал систему Smart Safety Monitor для мониторинга передвижения в шахтах и обеспечения промышленной безопасности. Проект получил грантовую поддержку Всемирного банка.

Кроме того, Медицинский университет Астаны внедряет телемедицинскую платформу ZhanCare.AI. Также Astana IT University работает над системой CortexAI, предназначенной для поддержки врачей в сфере трансплантологии. Проект стал победителем международного гранта Саудовской Аравии.

