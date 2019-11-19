Автомойщик из Алматы на угнанной машине уехал на свидание в Шымкент

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Угнанные у ночного клуба и с автомойки два автомобиля марки Toyota разыскали полицейские Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

62-летняя алматинка в полицию обратилась днем 16 ноября. Ее машину угнали с автомобильной мойки.

«Как установлено, женщина оставила свое авто для проведения химчистки в вечернее время суток. В условленное время, то есть в два часа уже следующего дня, придя на мойку, она обнаружила пропажу и сразу же заявила об этом в полицию», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Личность угонщика установили почти сразу. Им оказался гр.С., 1991 года рождения, житель города Талгара, работающий на этом комплексе. Ранее мужчина уже имел судимости за грабеж и хулиганство.

«В течение нескольких часов подозреваемый был вычислен в городе Шымкенте, куда он отправился на чужом транспорте на встречу со своей девушкой. Его оперативно задержали и взяли под стражу. Машину вернули собственнице», - добавил Жанболат Зиадин.

Об угоне другой иномарки в полицию также сообщил ее владелец – 34-летний мужчина, который уточнил, что его авто угнали предположительно около трех часов ночи у ночного клуба, расположенного в Алмалинском районе. Сумму нанесенного ущерба потерпевший оценил в 8 миллионов тенге.

«Данный факт был сразу же зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.188 ч.3 УК РК (Кража). Создана следственно-оперативная группа. По результатам проведения оперативных и специальных мероприятий угонщик был установлен и вычислен. Речь идет о гр.М., 1994 года рождения, жителе Алматинской области. Розыскные мероприятия привели нас в Кордайский район Жамбылской области, куда злоумышленник направился сразу после совершения преступления. Распорядиться дальше чужим имуществом не позволили обстоятельства – он был задержан. Сейчас этапирован в Алматы и водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района, подполковник полиции Есен Искаков.

Полицейские также уточнили, что угнанное авто возвращено истинному владельцу, личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям.