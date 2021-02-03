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    18:37, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Автомойки и ряд коммерческих помещений снесли в центре Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли незаконно возведенные автомойки и ряд коммерческих помещений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города .

    Незаконные постройки удалось снести после продолжительных судебных разбирательств. Они были расположены по ул. Карасай батыра 156а, уг. ул. Айтиева.

    «Когда в результате проверки было установлено, что объект построен незаконно, нами был подан иск в суд, который частично был удовлетворен. Позднее решением городского суда Алматы исковые требования были удовлетворены в полном объеме» - прокомментировали в ведомстве.

    В частности, акт о приемке объекта в эксплуатацию судом был признан недействительным, и отменена его регистрация в департаменте юстиции города Алматы. В январе этого года в присутствии судебных исполнителей начался снос объекта, и на сегодняшний день снос полностью завершен.

    Стоит отметить, что недавно аналогичные меры управлением были приняты в отношении известного заведения, расположенного на проспекте Достык. Незаконное сооружение было снесено.


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