РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:48, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 10 июня

    пункт пропуска
    Фото: instagram

    Комитет государственных доходов информирует, что в связи с праздником драконьих лодок в КНР 10 июня 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает агентство Kazinform.

    - Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, - сообщили в Комитете госдоходов.

    Как сообщалось, жители Китая отмечают праздник драконьих лодок «Дуаньу».

    Теги:
    Китай Регионы Казахстана Регионы КГД Граница
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!