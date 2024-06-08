Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 10 июня

Комитет государственных доходов информирует, что в связи с праздником драконьих лодок в КНР 10 июня 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает агентство Kazinform.