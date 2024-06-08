17:48, 08 Июнь 2024 | GMT +6
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 10 июня
Комитет государственных доходов информирует, что в связи с праздником драконьих лодок в КНР 10 июня 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает агентство Kazinform.
- Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, - сообщили в Комитете госдоходов.
Как сообщалось, жители Китая отмечают праздник драконьих лодок «Дуаньу».