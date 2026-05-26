Автомобили и миллионные призы вручили работникам сферы культуры Акмолинской области

С праздником творческие коллективы, прибывшие изо всех районов Акмолинской области, поздравил глава региона Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

— Культура — это душа нации, а искусство является живым связующим звеном между прошлым и будущим. Благодаря вам продолжается великое наследие выдающихся деятелей степи, а наш регион уверенно показывает себя как в стране, так и на международной арене. Благодарю всех за преданность делу и вклад в развитие духовности общества. Желаю здоровья, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания национальной культуры и искусства, — отметил в приветственном слове аким области.

В ходе мероприятия лучшие представители сферы культуры были награждены государственными и ведомственными наградами, медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры и информации, а также акима области.

Среди награжденных — научный сотрудник Атбасарского историко-краеведческого музея Салтанат Тажбенова, получившая нагрудной знак «Мәдениет саласының үздігі». Награда стала для нее неожиданностью. Женщина посвятила музею 27 лет своей жизни.

— Очень интересно рассказывать историю своего края людям, которые там же живут. Проводим экскурсии, выезжаем с выставками. У нас есть также чучела животных и птиц, которые обитают в нашем районе. Чучела уникальны тем, что у нас был свой таксидермист, который их изготавливал, — поделилась Салтанат Тажбенова.

Также в этот день были подведены итоги областного конкурса «Өнер — халық қазынасы». Среди районов с центрами в поселках и селах дипломом III степени и сертификатом на сумму 1 млн тенге награжден Шортандинский район, дипломом II степени и сертификатом на сумму 2 млн тенге — Аршалынский район, а диплом I степени и сертификат на сумму 3 млн тенге достался Зерендинскому району.

На награждение прибыл и народный этно-фольклорный ансамбль «Шежире» Зерендинской детской музыкальной школы, состоящий из 17 педагогов. Ансамблю уже около 20 лет.

— Нам дали звание народного, и каждый раз мы подтверждаем его. У нас в ансамбле есть кобыз, домбра, бас-домбра, жетыген, сыбызгы, сылдырмактар, шертер, — рассказала заместитель директора по учебной работе музыкальной школы Жанна Тулкубаева.

Гран-при, диплом и сертификат на автомобиль «Chevrolet Cobalt» получил Целиноградский район.

Среди районов с центрами в городах диплом III степени и сертификат на 1 млн тенге получили Буландынский и Ерейментауский районы, диплом II степени и сертификат на 2 млн тенге — Жаркаинский район, диплом I степени и сертификат на 3 млн тенге — Атбасарский район. Гран-при, диплом и сертификат на автомобиль «Chevrolet Cobalt» присужден Бурабайскому району.

Среди городов областного значения диплом I степени и сертификат на 1 млн тенге получил город Кокшетау. Города Косшы и Степногорск удостоены гран-при. Им вручены автомобили «Chevrolet Cobalt».

Завершилось мероприятие праздничным гала-концертом.