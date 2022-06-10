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Автомобили горели на парковке в одном из дворов Костаная
10 Июня 2022 16:22

Автомобили горели на парковке в одном из дворов Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Возгорание автомобиля произошло на парковке дома в микрорайоне Береке в Костанае. Огонь перекинулся на близстоящие авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 июня текущего года в 03:44 в микрорайоне Береке между домами 52 и 53 на парковке произошло возгорание автомобиля. Пожарные прибыли к месту вызова в 03:54 и принялись тушить полностью охваченную огнем машину марки «Hyundai Elantra», огонь которой быстро перекинулся на рядом стоящую машину «ГАЗ-21». Пожар происходил на площади четырех квадратных метров,- сообщили в ДЧС. — Рядом стоящие две машины частично пострадали. В авто «Opel Corsa» сгорел багажный отсек, салон и правая сторона автомобиля, а в «Mitsubishi Montero» от теплового воздействия сгорели ветровики и молдинг (декоративный элемент кузова). Общая площадь возгорания составила 11 квадратных метров».

Огнеборцы работали в усиленном режиме, чтобы предотвратить распространение огня и спасти другие машины. В тушении участвовали 10 человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара устанавливается исследовательской пожарной лабораторией.


Автор:
Корреспондент
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