Автомобиль загорелся в жилом микрорайоне Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из микрорайонов Алматы загорелся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, возгорание произошло 29 сентября в 11:25.

«Пожарные расчеты специализированной пожарной части были направлены в Алатауский район, в микрорайон Саялы около дома 114, где по сообщениям очевидцев, предварительно горела автомашина», - сообщили в ведомстве.

В ДЧС города уточнили, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Пожар потушили сами. По данным спасателей, мусор в отсеке стал причиной возгорания автомашины. При пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на заправке в Алматы загорелся мотоцикл.