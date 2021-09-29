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    12:43, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль загорелся в жилом микрорайоне Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из микрорайонов Алматы загорелся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, возгорание произошло 29 сентября в 11:25.

    «Пожарные расчеты специализированной пожарной части были направлены в Алатауский район, в микрорайон Саялы около дома 114, где по сообщениям очевидцев, предварительно горела автомашина», - сообщили в ведомстве.

    В ДЧС города уточнили, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Пожар потушили сами. По данным спасателей, мусор в отсеке стал причиной возгорания автомашины. При пожаре никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что на заправке в Алматы загорелся мотоцикл.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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