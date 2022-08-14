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Автомобиль взорвался на трассе в пригороде Актау
14 Августа 2022 18:24

Автомобиль взорвался на трассе в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел на 35 километре автодороги Актау-Жетыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

«Информация о возгорании легкового автомобиля марки «Nissan» 1995 года выпуска поступила в пожарную часть вечером 12 августа в 20:23. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 20:58», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава. Причины пожара выясняются.

Ранее на 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе в Мангистауской области в ДТП погиб один человек и пятеро пострадали.

Фото: кадр из видео

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