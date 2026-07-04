Автомобиль врезался в опору путепровода и перевернулся в Алматы: двое пострадавших

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, следовавший по проспекту Толе би в западном направлении, после пересечения улицы Яссауи на участке проведения дорожных работ не справился с управлением.

— Машина совершила наезд на опору строящегося путепровода, после чего опрокинулась, — сообщили в ДП Алматы.

В результате аварии водитель с тяжелыми травмами был доставлен в одну из городских больниц. Медицинская помощь также понадобилась пассажирке автомобиля.

— Предварительно одной из возможных причин ДТП рассматривается несоблюдение безопасной скорости движения. Однако окончательные причины и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, — уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции напомнили, что при движении в местах проведения дорожных работ водителям необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку.

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