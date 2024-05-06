Автомобиль врезался в ворота Белого дома

В субботу вечером автомобиль врезался в ворота безопасности, окружающие Белый дом, водитель скончался на месте аварии, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на CBS News.

По данным департамента полиции округа Колумбия, инцидент расследуется как дорожно-транспортное происшествие.

Согласно отчету, примерно в 22:30 по местному времени транспортное средство, превысив скорость, врезалось в ворота по внешнему периметру комплекса Белого дома. Прибывшие на место аварии полицейские, попытались оказать помощь водителю-мужчине, обнаруженному внутри машины, однако он уже был мертвым.

Представители Секретной службы заявили, что после инцидента не было никаких угроз общественной безопасности.

Расследование продолжается, устанавливается личность водителя. Факт ДТП со смертельным исходом передан в Департамент столичной полиции г. Вашингтон.

Отмечается, что президент США Дж. Байден посетил штат Делавэр в эти выходные и не был в столице США, когда произошел инцидент.