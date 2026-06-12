Автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах в Нидерландах

На юге Нидерландов автомобиль сбил группу велосипедистов, участвовавших в школьном походе, в результате чего погибли трое детей и один взрослый, передает агентство Kazinform со ссылкой на АР .

Инцидент произошел на провинциальной дороге, проходящей между фермерскими полями недалеко от небольшого городка Фогельваарде, примерно в 200 километрах к югу от Амстердама.

Двое детей и один взрослый погибли на месте происшествия. Четверо детей получили серьезные травмы и были доставлены в больницы Нидерландов и соседней Бельгии для лечения. Позже один из них скончался в четверг вечером в больнице в Роттердаме.

Погибшие и раненые входили в группу из 14 школьников и двух сопровождавших взрослых.

Полиция задержала 19-летнего мужчину, который может быть причастен к инциденту. Они не уточнили, был ли он за рулем автомобиля.

Полиция расследует причины инцидента на провинциальной дороге, проходящей между фермерскими полями недалеко от небольшого городка Фогельваарде, примерно в 200 километрах к югу от Амстердама. На фотографии, опубликованной в голландских СМИ, изображен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и поврежденным капотом, стоящий в поле рядом с дорогой.

В Нидерландах подобные инциденты редки благодаря развитой велоинфраструктуре и широкому использованию велосипедов в повседневной жизни

Ранее мы писали о том, что в итальянской Модене автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали восемь человек.