KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах в Нидерландах

    На юге Нидерландов автомобиль сбил группу велосипедистов, участвовавших в школьном походе, в результате чего погибли трое детей и один взрослый, передает агентство Kazinform со ссылкой на АР

    Автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах в Нидерландах
    Фото: NL Times

    Инцидент произошел на провинциальной дороге, проходящей между фермерскими полями недалеко от небольшого городка Фогельваарде, примерно в 200 километрах к югу от Амстердама.

    Двое детей и один взрослый погибли на месте происшествия. Четверо детей получили серьезные травмы и были доставлены в больницы Нидерландов и соседней Бельгии для лечения. Позже один из них скончался в четверг вечером в больнице в Роттердаме. 

    Погибшие и раненые входили в группу из 14 школьников и двух сопровождавших взрослых. 

    Полиция задержала 19-летнего мужчину, который может быть причастен к инциденту. Они не уточнили, был ли он за рулем автомобиля.

    Полиция расследует причины инцидента на провинциальной дороге, проходящей между фермерскими полями недалеко от небольшого городка Фогельваарде, примерно в 200 километрах к югу от Амстердама. На фотографии, опубликованной в голландских СМИ, изображен автомобиль с разбитым лобовым стеклом и поврежденным капотом, стоящий в поле рядом с дорогой.

    В Нидерландах подобные инциденты редки благодаря развитой велоинфраструктуре и широкому использованию велосипедов в повседневной жизни

    Ранее мы писали о том, что в итальянской Модене автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали восемь человек. 

    ДТП В мире Нидерланды Авто
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор