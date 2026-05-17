В итальянской Модене автомобиль въехал в толпу пешеходов: пострадали восемь человек

В центре итальянского города Модена произошел умышленный наезд автомобиля на прохожих, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

По данным итальянских СМИ, инцидент произошел в субботу около 16:30 по местному времени на улице Via Emilia в центре города.

Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний водитель — гражданин Италии марокканского происхождения Салим Эль-Кудри (Salim el Koudri), который на большой скорости (около 100 км/ч) направил авто на тротуар, где находились пешеходы.

Далее транспортное средство влетело в витрину магазина одежды.

В результате наезда пострадали восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Одна 55-летняя женщина получила крайне тяжелые травмы — автомобиль прижал ее к витрине, в результате чего она лишилась обеих ног. Все пострадавшие госпитализированы.

После столкновения водитель вышел из машины с ножом в руке и попытался скрыться. Более того, он напал на преследовавших его прохожих, нанеся ножевые ранения одному из них.

Тем не менее, группа граждан сумела обезвредить и задержать нападавшего до прибытия полиции.

Мэр Модены Массимо Меццетти подтвердил, что инцидент носит умышленный характер. По предварительным данным, террористический мотив исключен. Тесты показали отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Мужчина ранее обращался за психиатрической помощью.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала произошедшее «чрезвычайно серьезным инцидентом» и заявила, что находится в постоянном контакте с местными властями.

Она выразила благодарность смелым гражданам, которые остановили преступника, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Итальянская полиция проводит расследование.