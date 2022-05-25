25 Мая 2022 16:34

Автомобиль упал на дом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и вылетел с дороги. Он упал на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото с места ДТП появилось в Сети .

В департаменте полиции области сообщили, что ДТП произошло в ночь на 24 мая в поселке Боралдай Илийского района.

«В результате ДТП повреждены крыша дома, газовые и электрические столбы. В аварии легкие травмы получил водитель. От госпитализации отказался», - проинформировали в полиции.

По данным ведомства, в отношении водителя составлен и направлен в суд административный протокол по статье 610 УК РК.

Ущерб, причиненный государству, а также владельцу домостроения, подсчитывается. Утечки газа не зафиксировано. Электроснабжение восстановлено работниками РЭС.