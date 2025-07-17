Автомобиль сорвался с серпантина в Баянауле: пострадали двое

— Установлено, 16 июля в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянауыл, при спуске на серпантинной дороге, водитель автомашины «Hyundai Tucson» не справившись с управлением допустила опрокидывание авто в кювет. В результате ДТП, водитель и ее пассажир доставлены в больницу. Автомашина водворена на специальную стоянку, — сообщили в департаменте полиции.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Полиция напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Ранее в Комитете по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре ответили, в каком регионе Казахстана происходит больше всего ДТП.