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    11:00, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Автомобиль сорвался с серпантина в Баянауле: пострадали двое

    Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого два человека пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной ДП Павлодарской области.

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    Фото: pixabay

    — Установлено, 16 июля в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянауыл, при спуске на серпантинной дороге, водитель автомашины «Hyundai Tucson» не справившись с управлением допустила опрокидывание авто в кювет. В результате ДТП, водитель и ее пассажир доставлены в больницу. Автомашина водворена на специальную стоянку, — сообщили в департаменте полиции.

    Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

    Полиция напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах отдыха, на участках с интенсивным движением и особенностями дороги, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

    Ранее в Комитете по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре ответили, в каком регионе Казахстана происходит больше всего ДТП.

    Теги:
    ДТП Регионы Полиция Происшествия Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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