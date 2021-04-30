РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомобиль службы спасения провалился под землю в центре Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль службы спасения провалился под землю в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотография с места событий появилась в сети.

    В пресс-службе Службы спасения сообщили, что 30 апреля экипаж Службы спасения 109 выехал на место вызова для обрезки аварийных веток, которые представляли опасность падения на балконы и карнизы дома, расположенного по адресу проспект Назарбаева 124.

    «При подъезде к месту, служебная автомашина автогидравлический подъемник - 18, принадлежащая Службе 109, задним правым колесом провалилась под наложенную гранитную плиту, которая в летнее время использовалась как сухой фонтан и держалась на пластмассовых стойках. Несмотря на данный инцидент, автомашину вытащили, и экипаж спасателей закончили работы по обрезке аварийных веток. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и специалисты Управления зеленой экономики Алматы», - ответили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Дороги Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!