АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль службы спасения провалился под землю в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотография с места событий появилась в сети.

В пресс-службе Службы спасения сообщили, что 30 апреля экипаж Службы спасения 109 выехал на место вызова для обрезки аварийных веток, которые представляли опасность падения на балконы и карнизы дома, расположенного по адресу проспект Назарбаева 124.

«При подъезде к месту, служебная автомашина автогидравлический подъемник - 18, принадлежащая Службе 109, задним правым колесом провалилась под наложенную гранитную плиту, которая в летнее время использовалась как сухой фонтан и держалась на пластмассовых стойках. Несмотря на данный инцидент, автомашину вытащили, и экипаж спасателей закончили работы по обрезке аварийных веток. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и специалисты Управления зеленой экономики Алматы», - ответили в ведомстве.