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Автомобиль слетел с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Марта 2023, 02:00
Автомобиль слетел с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы оценили состояние пострадавших в ДТП по проспекту Рыскулова, в результате которого один из автомобилей слетел с моста вниз и опрокинулся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что в результате аварии пострадало шесть человек. Все они службой скорой медицинской помощи доставлены в стационары городской больницы скорой неотложной помощи, городскую клиническую больницу №7 и Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

«В городскую больницу скорой неотложной помощи были доставлены четверо пострадавших с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами различной тяжести. После оказанной помощи один из них был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, трое госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации, один в отделении травматологии. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое за счет полученных травм. Один пациент, доставленный в городскую клиническую больницу №7, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, состояние средней тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - проинформировали в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что в Алатауском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По данным департамента полиции Алматы, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки «Volkswagen» при перестроении столкнулся с авто марки «Toyota», которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась. Видео аварии появилось в сети.


Алматы   ДТП   МВД РК  
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