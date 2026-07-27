Автомобиль с хозяином внутри угнали в Кокшетау

Необычный угон пресекли в Кокшетау — мужчина попытался завладеть чужим автомобилем, пока владелец спал в салоне, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области рассказали подробности угона.

— Ночью после отдыха в кафе 26-летний житель Петропавловска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль чужого автомобиля Changan CS75 Plus. Самое удивительное, что в этот момент владелец машины спал на переднем пассажирском сиденье. Подозреваемый успел проехать всего около 10 метров, после чего автомобиль был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции, — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Полицейские напомнили гражданам о необходимости проявлять бдительность и не оставлять ключи в замке зажигания или в салоне автомобиля, даже если транспортное средство находится под присмотром.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина обокрал магазин и угнал полицейскую машину в Павлодаре.