Автомобиль сгорел в промзоне Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Причина ЧП - короткое замыкание электропроводки; жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 сентября, в 22.31, поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлодар, улица Центральная промзона, 395/1 (3,5 километра от специализированной пожарной части № 1). На открытой территории в автомобиле Toyota Land Cruiser 100 1998 года выпуска полностью выгорели моторный отсек, панель приборов на общей площади 4 квадратных метра», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Как стало известно от ДЧС региона, в ходе пожара разлились горюче-смазочные материалы на площади 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23.01.

«Причина – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники», - добавили в департаменте.