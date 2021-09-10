РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:35, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль сгорел в промзоне Павлодара

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Причина ЧП - короткое замыкание электропроводки; жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 сентября, в 22.31, поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлодар, улица Центральная промзона, 395/1 (3,5 километра от специализированной пожарной части № 1). На открытой территории в автомобиле Toyota Land Cruiser 100 1998 года выпуска полностью выгорели моторный отсек, панель приборов на общей площади 4 квадратных метра», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
    Как стало известно от ДЧС региона, в ходе пожара разлились горюче-смазочные материалы на площади 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23.01.

    «Причина – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники», - добавили в департаменте.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!