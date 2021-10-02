21:35, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
Автомобиль сгорел в центре Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в центре города сгорела легковая машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел
1 октября около 18:30 на центральной улице Азаттык. При движении загорелся автомобиль марки Nissan Almera. Огонь потушен. Пострадавших нет.
«По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.
Напомним, 28 сентября на улице Аззатык произошло лобовое столкновение двух автомашин. Один человек пострадал.