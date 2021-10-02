Автомобиль сгорел в центре Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в центре города сгорела легковая машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, инцидент произошел

1 октября около 18:30 на центральной улице Азаттык. При движении загорелся автомобиль марки Nissan Almera. Огонь потушен. Пострадавших нет.

«По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.

Напомним, 28 сентября на улице Аззатык произошло лобовое столкновение двух автомашин. Один человек пострадал.