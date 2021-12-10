Автомобиль сгорел в центре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы произошло возгорание легковой машины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, 10 декабря в 9 часов 57 минут на пульт 101 ДЧС от полицейского патруля поступило сообщение о горении автомобиля в Алмалинском районе по проспекту Райымбека в районе улицы Бокейханова.
«По прибытию пожарных расчетов через три минуты (пожарная часть находилась близ в 1,5 км) в 10:00 открытым пламенем был объят автомобиль Mercedes-Benz 190 Е, 1990 года выпуска, на площади 4 кв.м. Возгорание ликвидировано через 8 минут, в 10:08», - сообщили в ведомстве.
Автолюбителям в ДЧС напомнили, что возгорании автомобиля, он уничтожается за считанные минуты.
«Чтобы избежать материальных потерь, необходимо своевременно проводить техобслуживание, не использовать «жучки» вместо штатных предохранителей, в зимнее время не использовать открытый огонь»,- дополнили в ведомстве.
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