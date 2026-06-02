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    Автомобиль с пассажирами застрял в болоте в Северо-Казахстанской области

    Спасатели МЧС РК отбуксировали застрявший автомобиль из заболоченной местности, пассажиры эвакуировались сами, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Автомобиль с пассажирами застрял в болоте в Северо-Казахстанской области
    Фото: МЧС РК

    В Есильском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Ильинка, сотрудники МЧС оказали помощь водителю, чей автомобиль застрял на заболоченном участке местности.

    Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Пассажиры к этому времени своими силами эвакуировались в село Ильинка.

    Водитель в медицинской помощи не нуждался и после завершения спасательных работ продолжил движение своим ходом.

    В МЧС напомнили: при движении по проселочным и труднопроходимым дорогам нужно учитывать состояние местности и погодные условия.

    Ранее сообщалось, что двух девочек спасли из болота в Караганде.

    МЧС СКО Регионы Казахстана Общество Авто Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор