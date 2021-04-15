Автомобиль с оружием в салоне угнал житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли оружие у мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 33-летний житель Нур-Султана угнал «Volkswagen Passat», припаркованный у дома в городе Тайынше. По его словам, приехал в гости к родственникам, когда-то жил в Акжарском районе. Машину приметил, когда направлялся на трассу, чтобы на попутке добраться до дома.

«Угнанный автомобиль зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на выезде из Тайынши. Записи показали направление поисков. Позже автомобиль обнаружили в поле, недалеко от села Ленинградского Акжарского района. Из салона автомобиля исчезла сумка, в которых находились нож, пневматический пистолет «Smersh» и пули к нему. Похищенное изъяли, нож направили на экспертизу», - рассказали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по двум уголовным статьям: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконное обращение с наркотиками.

В департаменте отметили, что машина была открыта, ключи были в замке зажигания. Вероятность угона снизила бы и парковка во дворе многоэтажки, который хорошо освещается и просматривается пятью камерами видеонаблюдения. Их установил один из жителей дома и именно записи с этих камер показали первоначальное движение угнанной машины.



