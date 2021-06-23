Автомобиль разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТРЦ «MEGA Silk Way» совместно с КМК «Астана Моторс» и акиматом Нур-Султана запускает акцию «Получи вакцину - выиграй машину». Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получат первый компонент вакцины от COVID-19 в ТРЦ «MEGA Silk Way» могут выиграть автомобиль Hyundai Accent от «Астана Моторс». Генеральным партнером акции является КМК «Астана Моторс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Финальный розыгрыш пройдёт 5 сентября в прямом эфире официального аккаунта «MEGA Silk Way» в Instagram. Кроме того, каждую неделю с 23 июня по 31 августа будут разыгрываться промежуточные призы - бытовая техника, сертификаты на шопинг и многое другое.

В розыгрыше автомобилей от «Астана Моторс» смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 23 июня по 31 августа.

Цель этой акции - стимулировать темпы вакцинации в Казахстане, ведь вакцина - это единственная эффективная защита от COVID-19. Подобные акции успешно проходят в разных странах, недавно розыгрыши автомобилей среди вакцинированных стали проводиться правительствами Польши, Таиланда, США, России, Монголии, Сербии, Индонезии, Китая, Венгрии, Израиля и др.

Подробную информацию об акции «Получи вакцину- выиграй машину» можно получить на сайте mega.kz и на официальных аккаунтах MEGA в социальных сетях.

Кроме того, также в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way» , «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. Также к данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».