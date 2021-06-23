Автомобиль разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Финальный розыгрыш пройдёт 5 сентября в прямом эфире официального аккаунта «MEGA Silk Way» в Instagram. Кроме того, каждую неделю с 23 июня по 31 августа будут разыгрываться промежуточные призы - бытовая техника, сертификаты на шопинг и многое другое.
В розыгрыше автомобилей от «Астана Моторс» смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 23 июня по 31 августа.
Цель этой акции - стимулировать темпы вакцинации в Казахстане, ведь вакцина - это единственная эффективная защита от COVID-19. Подобные акции успешно проходят в разных странах, недавно розыгрыши автомобилей среди вакцинированных стали проводиться правительствами Польши, Таиланда, США, России, Монголии, Сербии, Индонезии, Китая, Венгрии, Израиля и др.
Подробную информацию об акции «Получи вакцину- выиграй машину» можно получить на сайте mega.kz и на официальных аккаунтах MEGA в социальных сетях.
Кроме того, также в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way» , «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. Также к данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».