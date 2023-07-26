Автомобиль проехал сквозь толпу протестующих в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль проехал сквозь толпу протестующих в центре Израиля. Три человека пострадали в результате инцидента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.



Инцидент произошел на трассе, которую заблокировали протестующие, кадры инцидента появились в социальных сетях.

По словам полиции, водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль объявили в розыск сразу же после происшествия. Позже водитель был арестован полицией.

Напомним, в Израиле вот уже шесть месяцев не утихают массовые протесты из-за спорного закона, инициированного премьер-министром Биньямина Нетаньяху об ограничении полномочий Верховного суда страны.