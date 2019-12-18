Автомобиль получат строители, первыми завершившие свой объект центра «Шахристан» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе готовятся к открытию этнокультурного комплекса «Шахристан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» в Таразе, на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города, строится уникальный историко-туристический объект, который станет продолжением существующего археологического комплекса «Древний Тараз». Объединенный комплекс обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.

«На сегодняшний день строительно-монтажные и инфраструктурные работы завершены, ведется отделка и наружные облицовочные работы, - рассказал советник руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Рахманкул Байтелиев, возглавляющий рабочую группу по строительству и оформлению этнокультурного центра «Шахристан». - Подрядные организации, которые возводят объекты комплекса, соревнуются между собой – кто первым сдаст свой объект, та организация и получит в подарок автомобиль».

Отметим, что новенькая «Нива» уже стоит на стройплощадке «Шахристана», вдохновляя строителей на ударный труд.

Этнокультурный комплекс «Шахристан» включает в себя несколько отдельно стоящих зданий и объектов - центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр и пешеходный Арбат.

Центр «Руханият», который откроется на территории этнокультурного комплекса «Шахристан», будет носить имя писателя Шерхана Муртазы. Здесь будут проводить областные и республиканские мероприятия, а на втором этаже разместится отдел «Шерхантану» по изучению народной музыки, обычаев и традиций, устного народного творчества и литературы Казахстана.

Двухэтажный краеведческий музей включает четыре зала для экспозиций, конференц-зал, бытовые и технические помещения. В выставочном павильоне будут зал переговоров, конференц-зал, технические и административные помещения. В галерее художественно-изобразительного искусства будут проходить выставки, здесь же имеются помещения для проведения мастер-классов.

По словам Рахманкула Байтелиева, для внутренней отделки зданий строители используют лучшие современные материалы.

«Отделка стен выполнена венецианской штукатуркой, пол гранитный. Высокий сводчатый потолок центрального входа в музей отделан глазурованной плиткой в восточном стиле. Узкие сводчатые и решетчатые окна с фигурной мозаикой сделаны из прочного пластика. Дизайн украшенных петроглифами колонн и стен в одном из залов выполнен под «старину» – с трещинами и потертостями. В музее будут четыре совершенно разные по тематике зала. Везде в отделке присутствует восьмиконечная звезда, являющаяся одним из символов древнего города Тараза. Сотрудники Жамбылского областного историко-краеведческого музея уже начали расстановку некоторых экспонатов», - рассказал спикер.

Помимо этого, в «Шахристане» будут проходить ретрофестивали в специально сооруженном для этого амфитеатре. А на площади, носящей имя акына Жамбыла Жабаева, появится 35-метровая стела с четырехсторонним часовым механизмом, изготовленным в Санкт-Петербурге. На пешеходном Арбате планируется канал протяженностью 350 метров, украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами. Двухэтажные жилые здания вдоль Арбата оформляют в среднеазиатском стиле.

Рахманкул Байтелиев подчеркнул, что глава региона Аскар Мырзахметов лично курирует строительство, а официальное открытие историко-туристических объектов ожидается во время празднования 80-летия Жамбылской области.

Напомним, строящийся в Таразе историко-туристический комплекс «Шахристан», вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз», обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром. Некогда на этой территории находился центральный рынок, который в 2011 году дислоцировали и начали археологические раскопки древнего городища, возраст которого насчитывает как минимум две тысячи лет. Здесь обнаружено порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, помещенных в построенный здесь же музей - единственный в Казахстане подобного рода музей, где представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз. Также были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

В перспективе от комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс т возвести и памятник «Аулие-Ата».

Ожидается, что комплекс «Шахристан» будет стимулировать местных ремесленников и мастеров прикладного искусства, даст большой толчок развитию предпринимательства в сфере производства сувенирной продукции, что, в свою очередь, будет привлекать туристов в жамбылский регион.