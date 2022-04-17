Автомобиль полностью сгорел во дворе павлодарской многоэтажки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль «Lada Priora» сгорел в Павлодаре. На кадрах любительской видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как машина откатилась от стоявших рядом автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт «Типичный Павлодар».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, происшествие случилось в городе Павлодаре.

«16.04.2022 года в 10:44 часов в городе Павлодаре на ул. Кривенко 81 во дворе, на открытой территории полностью выгорел автомобиль «Lada Priora» 2010 года выпуска. Пожар был на площади 4 кв. м», - рассказали прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Там добавили, что пламя было локализовано в 10:56, а ликвидировано в 11:02. Причина случившегося и ущерб от него устанавливаются. Тушить пожар выезжали пять сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям на одной машине.