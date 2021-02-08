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    15:38, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Автомобиль опрокинулся в центре Алматы, пострадал пассажир

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на улице Розыбакиева опрокинулся автомобиль, в результате чего пострадал пассажир авто и образовалась сильная пробка. Видео с места происшествия появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Розыбакиева - Левитана перевернулась машина, сильная пробка. Корректируйте маршрут», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что авария произошла 8 февраля. Сообщается, что водитель автомобиля марки «Lifan» следовал по улице Розыбакиева в южном направлении, на пересечении с улицей Левитана, производя левый поворот, допустил столкновение с автомашиной марки «Volkswagen Transporter», который следовал по улице Розыбакиева в северном направлении.

    «В результате данного ДТП произошло опрокидывание авто «Lifan», пострадал пассажир указанного транспортного средства. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», - информировал начальник управления дознания ДТП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.



    Фото из социальных сетей

    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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