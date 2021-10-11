Автомобильные покрышки снова горели в промзоне Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Актау снова наблюдали столб черного дыма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации спасателей, сегодня вечером, 10 октября, в 18:27 на пульт «101» поступил вызов о пожаре на территории промышленной зоны.Прибывшие огнеборцы установили, что горят автомобильные покрышки.В тушении было задействовано пять пожарных и две единицы техники.Пострадавших нет.

Напомним, 18 сентября в пригороде Актау произошел пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. На открытой территории площадью 200 квадратных метров горели автомобильные покрышки. На месте пожара была выявлена повышенная концентрация загрязняющих веществ в воздухе.



