Автомобиль на айтысе акынов выиграл поэт в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане завершился двухдневный айтыс акынов, посвященный 30-летию Независимости страны и трехлетию образования Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

10 поэтов, вышедших в финальный этап, соревновались в пяти парах. Первыми на сцену вышли Сезимхан Шугаев и Айбек Калиев. Аспанбек Шугатаев и Сырым Ауезхан выступили вторыми, подарив публике прекрасное настроение. В третьей паре состязались Анар Жаппаркулова и Меирбек Султанхан, а в четвёртой паре Жансая Мусина и Толеген Жаманов. Финалисты айтыса Даурен Аксакалов и Мухтар Ниязов, ставшие пятыми парами, достойно выступили на Гран-при айтыса. По итогам айтыса члены жюри во главе с Алмасом Алматовым и Асельхан Калыбековой взяли 15-минутный перерыв и определили призеров. В итоге специальный приз от акимата Туркестанской области и филиала партии «Nur Otan» за участие достался Анар Жаппаркуловой и Сырыму Ауезхану. Приз вручил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев. Также приз имени Копбая Омарова достался Жаркын Жупархан, приз имени Орынбая Тайманова – Абаю Жолмагамбетову, приз имени Тушена Абуова - Канату Мырзахану, приз имени Каныбека Сарыбаева - Шалкару Избасарову, приз имени Кулыншак Кемелулы - Турару Тлеулиеву, приз имени Нысанбека Айнабекова - Биржану Байтуову.

Третье место досталось четырем поэтам - Айбеку Калиеву, Толегену Жаманову, Мейрбеку Султанхан и Шугаипу Сезимхан. Второе призовое место заняли Жансая Мусина и Аспанбек Шугатаев. В финальном этапе победителем стал Мухтар Ниязов. Гран-при республиканского айтыса был удостоен молодой акын из Туркестанской области Даурен Аксакалов. Победителю аким области Умирзак Шукеев вручил ключи от автомобиля и выразил искреннюю благодарность айтыскерам.

«У казахов айтыс занимает особое место. Поздравляю акынов и хочу отметить, что это не последнее состязание, которое проходит в Туркестане. Мы будем и в дальнейшем создавать все условия для традиционного проведения айтыса», - сказал глава региона.

Также аким области поздравил народную поэтессу, обладательницу ордена «Парасат» Асельхан Калыбекову, которой в этом году исполняется 70 лет.