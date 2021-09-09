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    16:38, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль каршеринга перевернулся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места авараии появилось в Instagram . В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что случай был 9 сентября около 14:10 часов.

    «Водитель И.,1997 года рождения, управляя автомашиной марки «Volkswagen Polo», двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении и напротив здания «Казахфильма» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево. От инерции автомашина опрокинулась на крышу», - уточнили в ДП.

    В результате ДТП пострадал водитель автомашины, где он был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.

    Каршеринг - это кратковременная аренда автомобиля с поминутной, почасовой и редко - с суточной тарификацией.



    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Видео Алматы
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