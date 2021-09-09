Автомобиль каршеринга перевернулся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места авараии появилось в Instagram . В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что случай был 9 сентября около 14:10 часов.

«Водитель И.,1997 года рождения, управляя автомашиной марки «Volkswagen Polo», двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении и напротив здания «Казахфильма» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево. От инерции автомашина опрокинулась на крышу», - уточнили в ДП.

В результате ДТП пострадал водитель автомашины, где он был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи.

Каршеринг - это кратковременная аренда автомобиля с поминутной, почасовой и редко - с суточной тарификацией.



