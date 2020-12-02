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Автоматизировать процедуру согласования предоставления земельных участков планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Декабря 2020, 10:35
Автоматизировать процедуру согласования предоставления земельных участков планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами по автоматизации процедуры согласования предоставления земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства министерством ведутся законопроектные работы по вопросам цифровизации и развития в сфере земельных отношений, которые предусматривают концептуальные изменения нынешнего порядка предоставления земель путем внедрения цифровых технологий и определяют электронный порядок предоставления земельных участков путем прямого предоставления и посредством проведения торгов», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

При этом, по его словам, будет внедрено безбумажное оказание услуг, автоматизация процедуры согласования предоставления земельных участков с коммунальными службами.

«Проект закона согласован с заинтересованными центральными государственными и местными исполнительными органами, а также по нему получены научные (правовые и экономические) экспертизы. Проект закона Канцелярией Премьер-Министра РК направлен в Парламент для дальнейшего рассмотрения», - заключил министр.

Ранее глава Минсельхоза рассказал о ходе цифровизации в сфере агропромышленного комплекса. Он сообщил, что на сегодня автоматизировано 94 % оказываемых госуслуг.

Министр также подчеркнул, что стопроцентно автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7 - в растениеводстве, 4 - в животноводческом направлении и 5 - в сфере финансовых инструментов.


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