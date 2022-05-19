19 Мая 2022 13:36

Автоматически выбирать застройщиков начнут в Казахстане с 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Такой способ закупа исключает человеческий фактор и делает процесс прозрачным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Балльно-рейтинговую систему планируем протестировать в пилоте с 1 июля. В закон она внедрена, но практическую реализацию мы планируем с июля. Она будет в автоматическом режиме работать по закупкам строительно-монтажных работ (СМР). Система будет отбирать поставщика услуг путем запроса его данных с налоговых органов, присваивать баллы и выбирать поставщика работ», - пояснил вице-министр финансов РК Даурен Кеңбеил.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят использование электронного магазина в сфере госзакупа.