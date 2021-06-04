Автолюбители и байкеры Алматы поддержали акцию в честь Дня государственных символов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Колонна из более 20 автомобилей и мотоциклов проехала по центральным улицам Алматы. Акцию в честь Дня государственных символов поддержали представители молодежного крыла партии Jas Otan и главный байкер страны Дмитрий Петрухин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным атрибутом мероприятия стал флаг Республики Казахстан, праздничное настроение создавал духовой оркестр.

По словам представителей акимата Турксибского района Алматы, такой автопробег с участием водителей и байкеров они проводят ежегодно. Таким мероприятием они показывают патриотизм, демонстрируют гордость за символику страны.

Жителей мегаполиса всегда привлекает зрелищность автопробега, это красивое автошоу, когда машины и мотобайки с флагами проезжают по улицам Алматы.

Среди участников акции - президент Ассоциации байкеров Казахстана Дмитрий Петрухин. Алматинец по собственной инициативе на протяжении 2004-2011 годов проехал на своем мотоцикле по всем континентам мира и провез по 170 странам флаг Казахстана.

Для байкера это не просто коллекция путешествий, это рассказ о своей стране. Бывая за рубежом, Д. Петрухин всегда с собой берет флаг, которым гордится.

«Очень приятно, что наша молодежь уважает государственные символы, трепетно относятся к ним. Я общаюсь с молодежью и вижу это. Каждый из нас понимает, что это святое. В некоторых странах позволяют наносить изображение флага на нижнее белье, носки, у нас это недопустимо, у нас другое воспитание. У меня уже над домом 20 лет висит наш казахстанский флаг, я с гордостью его показываю по миру. И все в один голос говорили: «Ой, как красиво!». Я считаю, что наш флаг очень стильный, небо, солнце, беркут, не видел ни одного похожего флага, пересмотрел многие, все какие-то ляпистые, наш самый лучший!», - поделился Дмитрий Иванович Петрухин.

Финишировав, участники автопробега исполнили гимн РК под аккомпанемент духового оркестра.

Акцию, посвященную Дню государственных символов РК провели также велогонщики Алматы.