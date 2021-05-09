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Автоколонна и возложение цветов к Вечному огню: в Алматы отметили День Победы

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Мая 2021, 17:24
Автоколонна и возложение цветов к Вечному огню: в Алматы отметили День Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 мая в Алматы в Парке имени 28 героев-панфиловцев состоялось возложение цветов к Вечному огню, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В торжественной церемонии приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров, военнослужащие Алматинского регионального гарнизона, ветераны Вооруженных Сил РК, Афганской войны.

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После возложения состоялся автопробег. Автоколонна из 5 машин, в одной из которых была внучка Героя Советского Союза Ивана Панфилова Алуа Бахытжановна Байкадамова, проехала по улицам Алматы.

Свидетелей автопробега ждала концертная программа. С портретами ветеранов Великой Отечественной войны, с кратким рассказом о подвигах наших ветеранов и музыкой военных времён порадовала автоколонна жителей мегаполиса. Завершился автопробег в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Отметим, что торжественные мероприятия прошли во всех гарнизонах. В Алматы, где на сегодняшний день проживают 125 ветеранов Великой Отечественной войны, памятное мероприятие прошло у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

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